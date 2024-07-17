Российская сторона подчеркивает непричастность к авиакатастрофе

Нидерланды последовательно занимаются выгораживанием Украины по делу о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который следовал рейсом MH17 и потерпел крушение в 2014 году. Об этом говорится в заявлении посольства России в Гааге, опубликованном в десятую годовщины катастрофы.

Гаага намеренно игнорирует любые факты, которые указывали бы на ответственность украинских властей за катастрофу — в том числе и то, что Украина "отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии".

Москва вновь решительно заявляет, что не причастна к крушению малайзийского самолета, а все иные утверждения — инсинуации и ложь, цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

Осенью 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров MH17 в 2014 году.

В Кремле подчеркивали, что объективность процесса по делу о крушении малазийского "Боинга", летевшего рейсом МН17, вызывает серьезные сомнения — в том числе потому, что российских экспертов не допустили к расследованию.

Обвинение утверждало, что самолет якобы был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной с территории Донецкой Народной Республики. Однако концерн "Алмаз-Антей", выпускающий эти комплексы, трижды проводил эксперименты. По этим расчетам, ракета, поразившая самолет, могла быть запущена только со стороны населенного пункта "Зарощенское", который на тот момент контролировался украинскими военными.

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