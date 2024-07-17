США могут лишить Олимпиады

В дело вмешалось WADA

Летние Олимпийские игры 2028 года должны пройти в Лос-Анджелесе. Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимней Олимпиады в 2034 году. Однако США могут остаться без обеих Олимпиад, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу.

В начале июля в США начали расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с "актом Родченкова". "Акт Родченкова" - закон, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В мире его раскритиковали в пух и прах.

"Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Мне кажется, что один из шагов, которые предпримет WADA, - передача этого вопроса комитету по проверке соответствия. Думаю, что если или когда этот вопрос будет рассмотрен, то объявят США не соответствующими требованиям. Это означает, что США не смогут проводить Олимпийские игры", - цитирует первого президента WADА, члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда Reuters.

Касаясь вопроса о допинге китайских пловцов, он отметил, что речь шла о национальном соревновании, где и близко не было ни единого американца, поэтому попытка Америки притянуть к делу "акт Родченкова" это "просто плохо", убежден эксперт.

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