Красногоровка почти освобождена

Российские войска наступают по всей линии фронта. Попытки противника перейти в контрнаступление пресекают бойцы "Центральной" группировки. За сутки они отразили шесть попыток атаки. На Харьковском направлении наши подразделения окружают националистов, закрывая котёл вокруг позиций противника.

Двигаться в плотно заросшем лесу под Волчанском, штурмовикам пришлось почти вслепую. Видимость всего метров 30. Поэтому, когда искали замаскированные позиции ВСУ, больше опирались на интуицию и опыт. В итоге место, где начинались блиндажи, определили безошибочно. В ближнем бою часть отряда националистов ликвидировали. Пятеро сдались.

Минувшие сутки для ВСУ можно охарактеризовать всего двумя словами. Тотальное отступление. В том же Волчанске наши артиллеристы подавили еще один "укреп" в многоэтажке. И заперли в северных кварталах весь гарнизон националистов. Еще день и кольцо окружения полностью замкнется.

В Донбассе националисты не выдержали массированной артиллерийской атаки. И бросили позиции и бронетехнику в Калиновке. Сейчас поселок полностью под контролем российской армии. Бойцы показывают трофеи. Все – производства стран НАТО. Автоматы и гранатометы, судя по маркировке, произведены в Польше. Ручные гранаты – в США. По крайней мере, аббревиатура на корпусах "TNT" или тринитротолуол, чисто пентагоновский способ обозначать тип взрывчатого вещества.

Кадры из Торецка. С коптера хорошо видно, что бои уже идут в городской застройке. Накануне нашим войскам удалось выбить националистов из частного сектора и взять последний оплот ВСУ на подступах - поселок Южный.

Националисты пытаются закрепиться в глубине города. Занимают чердаки, пролеты между этажами и подвалы. Но удержать их удается только до тех пор, пока не заметит воздушная разведка.

Рухнула и последняя линия обороны националистов в Красногоровке. Остатки 74-й бригады ВСУ сбежали, бросив сослуживцев. У боевиков, которые не успели выбраться из города, теперь шансов не много. Котел замкнулся. Сегодня утром штурмовики из Красногоровки сообщили, что 90 процентов территории освобождено.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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