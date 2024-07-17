ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кузбасский динозавр: ученые восстанавливают облик анкилозавра с помощью томографа

12:11
  • среда
  • 17 июля 2024

Находка может стать сенсацией

Палеонтологи из Кемеровской области изучают останки анкилозавра - крупного травоядного динозавра, который обитал на территории региона 120 миллионов лет назад. Учёные рассчитывают, что им удалось встретить новый вид.

За дверью диагностического кабинета горбольницы из стороны в сторону ходят ожидающие. Что-то энергично обсуждают, явно нервничают. Можно подумать, что это родственники больного, но нет. Это аспиранты и студенты-палеонтологи. Они мечтают поскорее увидеть результаты исследования. Ведь на кушетке компьютерного томографа вовсе не человек, а плечевая кость анкилозавра.

 

"Мы сможем отделить кость цифровым способом, то есть на компьютере. То есть сделать ее трёхмерную, виртуальную модель, и на экране компьютера уже рассмотреть те структуры, которые сейчас, к сожалению, закрыты кусками камня", - говорит Иван Кузьмин, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета.

Кто знает, может, песчаник скрывает новый вид панцирного динозавра, новое семейство, которое отличается от своих родственников из Китая или Монголии. Тогда это будет всемирная сенсация! Но наверняка это станет известно только, когда косточка будет изучена со всех сторон. Что очень долго. Другое дело - трехмерная реконструкция кости. Уже сейчас она позволяет сказать, что часть скелета принадлежит крупному растительноядному динозавру - анкилозавру. Которые обитали на территории Кузбасса 120 млн лет назад.

"Ну и животное было порядка 4-5 метров в длину. Судя по размеру вот этой плечевой кости, я бы очень примерно предположил, что длина конечности была где-то вот такого размера", - показывает Иван Кузьмин, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета.

Особь была размером с автомобиль. Плюс хвост. Находка была обнаружена 2 года назад на территории археологического участка Шестаково-1, что на правом берегу реки Кия. Но не на раскопках, а в процессе мониторинга, что обычное дело после затяжных дождей. Подобные исследования не раз приносили Кузбассу всемирную славу. К примеру, в прошлом году был найден фрагмент скелета первого хищного динозавра меловой периода. Что для науки стало важным открытием. Ведь ранее останки такого вида ящеров из той эпохи палеонтологам не встречались. Следовательно, и этот анкилозавр вполне может оказаться новым видом.

"Самая важная цель - описать нового представителя. Ну, а потом его какие-то анатомические особенности, гистологию. По этим исследованиям узнать образ жизни, даже половую принадлежность этого животного и так далее", - говорит Дмитрий Слободин, заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея, руководитель экспедиции.

Томографическое исследование плечевой кости крупного представителя панцирных динозавров провели бережно. Изучили с высокой степенью разрешения получаемых изображений и высокой скоростью сканирования, создали 3D-модель. Следующий этап - изучение костной ткани.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Окаменевшие кости динозавра
Окаменевшие кости динозавра
Река
Река
Палеонтологи чешские раскопки
Палеонтологи чешские раскопки
Палеонтологи
Палеонтологи
Окаменевшие кости динозавра
Окаменевшие кости динозавра
Палеонтологи чешские раскопки
Палеонтологи чешские раскопки
Окаменевшие кости динозавра
Окаменевшие кости динозавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.