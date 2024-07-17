Кузбасский динозавр: ученые восстанавливают облик анкилозавра с помощью томографа

Находка может стать сенсацией

Палеонтологи из Кемеровской области изучают останки анкилозавра - крупного травоядного динозавра, который обитал на территории региона 120 миллионов лет назад. Учёные рассчитывают, что им удалось встретить новый вид.

За дверью диагностического кабинета горбольницы из стороны в сторону ходят ожидающие. Что-то энергично обсуждают, явно нервничают. Можно подумать, что это родственники больного, но нет. Это аспиранты и студенты-палеонтологи. Они мечтают поскорее увидеть результаты исследования. Ведь на кушетке компьютерного томографа вовсе не человек, а плечевая кость анкилозавра.

"Мы сможем отделить кость цифровым способом, то есть на компьютере. То есть сделать ее трёхмерную, виртуальную модель, и на экране компьютера уже рассмотреть те структуры, которые сейчас, к сожалению, закрыты кусками камня", - говорит Иван Кузьмин, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета.

Кто знает, может, песчаник скрывает новый вид панцирного динозавра, новое семейство, которое отличается от своих родственников из Китая или Монголии. Тогда это будет всемирная сенсация! Но наверняка это станет известно только, когда косточка будет изучена со всех сторон. Что очень долго. Другое дело - трехмерная реконструкция кости. Уже сейчас она позволяет сказать, что часть скелета принадлежит крупному растительноядному динозавру - анкилозавру. Которые обитали на территории Кузбасса 120 млн лет назад.

"Ну и животное было порядка 4-5 метров в длину. Судя по размеру вот этой плечевой кости, я бы очень примерно предположил, что длина конечности была где-то вот такого размера", - показывает Иван Кузьмин, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета.

Особь была размером с автомобиль. Плюс хвост. Находка была обнаружена 2 года назад на территории археологического участка Шестаково-1, что на правом берегу реки Кия. Но не на раскопках, а в процессе мониторинга, что обычное дело после затяжных дождей. Подобные исследования не раз приносили Кузбассу всемирную славу. К примеру, в прошлом году был найден фрагмент скелета первого хищного динозавра меловой периода. Что для науки стало важным открытием. Ведь ранее останки такого вида ящеров из той эпохи палеонтологам не встречались. Следовательно, и этот анкилозавр вполне может оказаться новым видом.

"Самая важная цель - описать нового представителя. Ну, а потом его какие-то анатомические особенности, гистологию. По этим исследованиям узнать образ жизни, даже половую принадлежность этого животного и так далее", - говорит Дмитрий Слободин, заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея, руководитель экспедиции.

Томографическое исследование плечевой кости крупного представителя панцирных динозавров провели бережно. Изучили с высокой степенью разрешения получаемых изображений и высокой скоростью сканирования, создали 3D-модель. Следующий этап - изучение костной ткани.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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