Жара и ливни: погода испытывает российские регионы на прочность

Пока в одних регионах температура зашкаливает, другие - заливают дожди

Жара на юге страны бьёт температурные рекорды. В Крыму столбики термометров приблизились к отметке 40 градусов. Между тем, на Сибирь и Дальний Восток обрушились дожди, грозы и сильный ветер. В Омской области ливневые канализации не справлялись с потоками воды. Во власти стихии сегодня Амурская область. В Благовещенске непогода нарушила энергоснабжение.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Полины Кастрицкой (см. видео).

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