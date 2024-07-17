ТВЦ продолжает сбор средств на лечение Антона Васюткина

У мальчика смертельный диагноз - остеосаркома правой большеберцовой кости

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 14-летнего Антона Васюткина. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти 5 с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более 10 миллионов. У мальчика смертельный диагноз - остеосаркома правой большеберцовой кости. Из-за гигантской опухоли, врачам пришлось ампутировать ребёнку правую ногу. А из-за метастазов в лёгких Антон перенёс сложную операцию и предстоит ещё одна, вместе с новыми курсами мощной химиотерапии. Такое высокодозное лечение грозит полной потерей слуха. Чтобы этого не произошло, требуется очень дорогой препарат.

Мы продолжаем помогать Антону все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Антона Васюткина, программа 2013

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!​

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