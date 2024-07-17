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ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с террористом из "Крокуса"

10:51
  • среда
  • 17 июля 2024

Все контакты фиксируются на видео

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликте, произошедшем между обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" с администрацией СИЗО "Лефортово".
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"Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было <…> Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами", - напомнили в службе (цитата по РИА Новости).

Ранее издание MK.RU со ссылкой на источник написало, что обвиняемый в теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.) устроил стычку с сотрудником СИЗО "Лефортово". Предположительно, конфликт произошел после того, как обвиняемый в грубой форме начал критиковать ислам. Сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, вступил в перепалку с заключенным.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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