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Германия вдвое сократит военную помощь Украине

11:05
  • среда
  • 17 июля 2024

Экономика ФРГ испытывает трудности

Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине - с восьми миллиардов евро до четырех миллиардов.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на проект немецкого бюджета на следующий год. Как ожидается, документ могут принять уже 17 июля.

В настоящий момент в бюджете Германии есть дефицит в 17 миллиардов евро. Берлин надеется, что предполагаемый экономический рост поможет ему сократить этот разрыв.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "некоторые страны ЕС", которые делают недостаточно для поддержки Киева, а Берлин не сможет справиться с поставленными задачами в одиночку.

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