Рособрнадзор подвел итоги первой пересдачи ЕГЭ

Около 73% участников пересдачи улучшили оценки

На пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пришли более 105 тысяч школьников. Об этом в среду, 17 июля, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава ведомства отметил, что по итогам первой пересдачи ЕГЭ, организованной по поручению главы государства Владимира Путина, около 73% выпускников повысили свой балл, у 9% результат не изменился.

Более 25 тысяч человек, которые не преодолели минимальный порог в основной период ЕГЭ, смогли пересдать экзамен. Почти 30 тысяч школьников остались с "двойкой" и после второй попытки, уточнил Музаев.

Право пересдачи ЕГЭ будет действовать и в следующие годы, так как апробация нововведения прошла успешно, пообещал глава Рособрнадзора. Он также подчеркнул, что аннулирование первого результата ЕГЭ, если школьник решил пойти на пересдачу, продолжится — изменений не планируется, сообщает РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре опровергли сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание президента России Владимира Путина и использование его цитат. В ведомстве подчеркнули, что "упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена".

Между тем Музаев выступил за корректировку принципов сдачи экзаменов в девятом классе — он предложил засчитывать Основной государственный экзамен (ОГЭ) при поступлении в колледжи и техникумы. При этом руководитель Рособрнадзора заявил, что "аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов".

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