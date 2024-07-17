Балкарские блины и бурятские буузы: как в столице прошел фестиваль "Вкусы России"

Представили более 70 регионов стали его участниками

Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль "Вкусы России", который проходил на ВДНХ с 6 по 14 июля. Об этом в среду, 17 июля. Рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для жителей и гостей столицы организовали сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов. Фестиваль объединил производителей более чем из 70 регионов нашей страны.

За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено пять тысяч категорий товаров.

На ярмарке можно было купить мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике гости пробовали караимские пирожки из Крыма, балкарские блины (хычины), камчатское тельное с неркой, мурманский десерт "Морошковые облака", бурятские буузы и многое другое. Всего было продано около 68 тысяч порций. Под руководством шеф-поваров посетители готовили псковские пироги, рязанский курник, куриное филе по-суздальски, кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов, ингушский даттараш из индейки и магаданские оладьи.

На фестивале прошли мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Посетители смогли побывать на мастер-классах по ткачеству и созданию кожаной мозаики. Для детей организовали занятия в школе начинающего фермера. Для гостей фестиваля выступили более 100 вокальных и танцевальных коллективов из 31 региона России. Они представили программу общей продолжительностью 63 часа.

Мероприятие организовали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и правительство Москвы.

Для тех, кто проводит лето в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

При этом в Москве постоянно помнят о тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Столичный общепит направит выручку за выходные 13 и 14 июля на нужды бойцов СВО. Основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский подчеркнул, что "мы с благодарностью относимся к нашим согражданам, которые сейчас отстаивают возможность россиян жить нормальной жизнью".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram