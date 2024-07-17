"Я решилась": Алсу хитро воспользовалась разводом с Яном Абрамовым

Певица сообщила важную новость

Певица Алсу, по мнению пользователей Сети, довольно быстро оправилась после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым состояла в браке 18 лет. Певица выступила с важной новостью на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Я решилась на сольный концерт!" - объявила популярная исполнительница.

Артистка сообщила, что мероприятие состоится уже в середине октября на одной из столичных площадок. В комментариях многочисленные поклонники пришли в восторг от новости и поздравили Алсу с таким важным событием. Впрочем, в Сети нашлись и те, кто высказал мнение, что певица "хитро воспользовалась" шумихой из-за развода с Яном Абрамовым.

Напомним, что новость о расставании пары стала громом среди ясного неба, ведь Алсу и Ян годами создавали видимость почти идеальной семьи. У певицы и бизнесмена трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. По слухам, Алсу подала на развод, когда у нее лопнуло терпение выносить измены мужа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram