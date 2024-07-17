Нижегородские ветеринары спасли собаку, съевшую набор детских игрушек

Из желудка извлекли уточек, пони и скрепышей

В Нижнем Новгороде ветеринары спасли собаку породы самоед, которая проглотила около 10 детских игрушек.

Инцидент произошел в Канавинском районе города. Хозяева заметили, что их семилетний пес на протяжении трех дней чувствует себя плохо, и решили обратиться в ветеринарную клинику.

Рентген показал, что в желудке и кишечнике собаки находился целый склад детских игрушек – три резиновые уточки, пластиковый пони, скрепыши и другие инородные тела.

Операция прошла успешно. Сейчас самоед ходит на капельницы и уже самостоятельно может есть, сообщили в Госветуправлении Нижнего Новгорода.

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