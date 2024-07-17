Китай остановит консультации с США по контролю над вооружениями

Пекин возмущен действиями Вашингтона в отношении Тайваня

Китайские власти приняли решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространением из-за тайваньского вопроса. Об этом в среду, 17 июля, рассказали в Министерстве иностранных дел КНР.

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Линь Цзянь, "американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие".

Китайский чиновник также выразил протест против упоминания КНР в предвыборной кампании в Соединенных Штатах — так он прокомментировал слова кандидата в американские президенты Дональда Трампа о том, что Тайвань должен платить Вашингтону за свою защиту, сообщает РИА Новости.

12 июля сообщалось, что Китай ввел санкции против ряда военно-промышленных компаний США из-за продаж вооружения Тайваню. Пекин считает Тайвань своей территорией, а действия Вашингтона рассматривает как нарушение китайского суверенитета и принципа "единого и неделимого Китая".

Профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечал, что в сложившихся условиях и Тайвань, и Соединенные Штаты "действуют на повышение ставок, явно раздражая, усиливая реакцию Китая".

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