Москвичей предупредили о дождях и грозах

Неблагоприятная погода ожидается в столице в четверг

Погода в столичном регионе в четверг, 18 июля, и в ночь на пятницу, 19 июля, существенно ухудшится. Об этом предупредили в метеобюро Москвы.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждает москвичей и гостей столицы, что в четверг и в ночь на пятницу прогнозируются сильные дожди с грозами и с порывами ветра.

Эксперт также рассказала, что кратковременные дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные. При этом температура воздуха приблизится к нормативным для второй половины июля показателям и днем составит 25-27 градусов, сообщает РИА Новости.

Между тем в Москве продолжает действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, введенный из-за аномальной жары. В дневные часы в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов. Действовать предупреждение будет до 18:00 среды, 17 июля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал в своем Telegram-канале, что среда может стать самым жарким днем нынешней недели, и последним днем периода аномальной жары в российской столице, а в четверг столбики термометров опустятся до 26-28 градусов.

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