ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о дождях и грозах

11:43
  • среда
  • 17 июля 2024

Неблагоприятная погода ожидается в столице в четверг

Погода в столичном регионе в четверг, 18 июля, и в ночь на пятницу, 19 июля, существенно ухудшится. Об этом предупредили в метеобюро Москвы.
Беспокойное лето: новые сюрпризы погоды в России

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждает москвичей и гостей столицы, что в четверг и в ночь на пятницу прогнозируются сильные дожди с грозами и с порывами ветра.

Эксперт также рассказала, что кратковременные дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные. При этом температура воздуха приблизится к нормативным для второй половины июля показателям и днем составит 25-27 градусов, сообщает РИА Новости.

Между тем в Москве продолжает действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, введенный из-за аномальной жары. В дневные часы в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов. Действовать предупреждение будет до 18:00 среды, 17 июля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал в своем Telegram-канале, что среда может стать самым жарким днем нынешней недели, и последним днем периода аномальной жары в российской столице, а в четверг столбики термометров опустятся до 26-28 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Гроза над Москвой
Гроза над Москвой
Дождь в Москве
Дождь в Москве
Гроза над Москвой
Гроза над Москвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.