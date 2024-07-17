Поедавший людей и животных убийца вышел на свободу и устроился работать в приют для собак

Каннибал отсидел 25 лет в тюрьме

Пермский каннибал Михаил Малышев был осужден за два убийства: расчленил и частично съел мужчину и женщину. Кроме того он уничтожал бездомных собак и кошек и готовил из их мяса еду, которой поначалу даже пытался кормить родных. Его отправили за решетку на четверть века. Он прошел принудительное психиатрическое лечение.

В 2022 году Малышева освободили. До начала июня мужчина работал в приюте для бездомных животных. Он убирал вольеры, резал мясо на каши для животных, подметал. У сотрудников нет нареканий к нему.

"В общении он нормальный, умный причем... Он же инвалид, у него больные ноги, он еле-еле ходит. Он не догонит никого, его самого можно съесть", - сообщила сотрудница приюта РИА Новостям.

Малышев работал буквально за еду: его кормили тем, что приносили бабушки-волонтеры. Как передает SHOT, мужчина был недоволен условиями, жаловался, что еле сводит концы с концами. Он предпочел бы работать охранником, потому что всю жизнь тягал штанги и гири и якобы больше ничего не умеет. Правда, в 90-ых стал продавать спирт и сам пристрастился к алкоголю, но сейчас, утверждает Малышев, ведет трезвый образ жизни.

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