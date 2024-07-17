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Певица Нюша и Игорь Сивов делят детей через суд

12:08
  • среда
  • 17 июля 2024

Супруги не смогли договориться мирно

О том, что Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) подала на развод с Игорем Сивовым, стало известно в конце весны. Примечательно, что незадолго до этого события певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о пережитой измене. Оказалось, что муж закрутил интрижку с другой женщиной, пока Нюша была беременна. Говорят, что это и стало причиной развода.

В начале лета на предварительной беседе паре стандартно предоставили месяц на примирение, однако после этого все заседания по делу о расторжении брака супругов, имеющих детей, были отложены. Ходят слухи, что причиной переноса официального расторжения брака стало то, что Нюше и Игорю Сивову так и не удалось мирно урегулировать все детали относительно места жительства их общих детей, пятилетней дочери Серафимы-Симбы и сына Саффрона, передает телеграм-канал Dark Voice.

Теперь адвокаты сторон должны встретиться в суде 15 августа. За это время паре предстоит рассказать о своем расставании наследникам и все же решить, где детям жить. Напомним, сейчас Симба и Саффрон находятся в Дубае с отцом. Нюша после расставания с Сивовым вернулась в Москву и возобновила активную концертную деятельность. Интересно, что в Сети многие крайне негативно отнеслись к тому, что певица оставила детей.

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