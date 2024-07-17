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ФБР не смогло установить мотивы стрелявшего в Трампа

12:21
  • среда
  • 17 июля 2024

Опрос сотни человек результатов не принес

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента и кандидата на этот пост Дональда Трампа в Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса. Об этом в среду, 17 июля, сообщает Associated Press.

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По информации агентства, сотрудники ФБР разводят руками в недоумении относительно мотивов Крукса даже после того, как были опрошены более 100 человек. Также агенты вскрыли мобильный телефон Крукса, изучили содержимое его компьютера и автомобиля, осмотрели место проживания.

Известно при этом, что у покушавшегося не было определенных политических взглядов, он ежедневно подвергался травле в школе. Почему 20-летний Крукс открыл огонь на митинге с участием Трампа — по-прежнему загадка для правоохранителей.

При этом источники уверяют, что американская разведка не сомневается в неизбежности новых попыток покушения на Трампа — причем исходить они якобы будут со стороны Ирана. В Тегеране высказали крайнее возмущение такими предположениями, подчеркнув непричастность к уже предпринятому нападению на политика.

Сам Трамп решил ковать железо, пока горячо — политик не отказывается от участия в политических мероприятиях, несмотря на потенциальные риски. Кандидат в президенты утверждает, что "его ухо в порядке, и что он надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США в четверг".

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