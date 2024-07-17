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Минэнерго предупредило о сохранении риска обесточивания юга России

12:39
  • среда
  • 17 июля 2024

Необходимо снизить нагрузку на энергосистему

Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются. Об этом в среду, 17 июля, предупредил заместитель российского министра энергетики Евгений Грабчак.
Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Как подчеркнул замминистра в эфире телеканала "Россия 24", первоочередной задачей в условиях аномальной жары и, следовательно, активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильников и прочего охлаждающего оборудования является сокращение нагрузки на энергетическую систему.

Грабчак рассказал, что 16 июля "произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний". Из этого можно заключить, что "энергосистема находится на предельных своих возможностях".

Ранее сообщалось, что на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии произошло аварийное отключение на втором энергоблоке. Из-за этого свыше 115 тысяч жителей республики остались без электричества, были обесточены 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов. 

Тем временем глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что 3,6 миллиарда рублей выделено на поддержку энергетики в новых регионах. Большая часть средств предназначена для формирования резерва и закупку оборудования и материалов, чтобы обеспечить стабильную работу энергообъектов.

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