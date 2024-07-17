ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан владелец лавки с шаурмой, где отравились 17 человек

12:32
  • среда
  • 17 июля 2024

Свою вину он не признал

В Москве задержали владельца точки питания после отравления постояльцев хостела на севере Москвы.

Следователи выяснили, что сотрудники киоска с шаурмой работали незаконно без составления трудового договора.

Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Свою вину обвиняемый не признал.

Накануне из хостела на Дмитровском шоссе госпитализировали 17 трудовых мигрантов, у них диагностировали сальмонеллез. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что незадолго до отравления потерпевшие покупали шаурму в ближайшей к хостелу палатке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
Место приготовления шаурмы
Место приготовления шаурмы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.