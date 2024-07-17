Задержан владелец лавки с шаурмой, где отравились 17 человек

Свою вину он не признал

В Москве задержали владельца точки питания после отравления постояльцев хостела на севере Москвы.

Следователи выяснили, что сотрудники киоска с шаурмой работали незаконно без составления трудового договора.

Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об его аресте. Свою вину обвиняемый не признал.

Накануне из хостела на Дмитровском шоссе госпитализировали 17 трудовых мигрантов, у них диагностировали сальмонеллез. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что незадолго до отравления потерпевшие покупали шаурму в ближайшей к хостелу палатке.

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