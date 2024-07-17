Отказываться от политики рестрикций Брюссель пока не собирается

Постоянные представители государств — членов Евросоюза достигли соглашения по продлению антироссийских санкций. Об этом в среду, 17 июля, рассказал информированный источник.

По словам собеседника РИА Новости, постпреды стран ЕС согласовали пролонгацию экономических ограничений, действующих в отношении России, до конца января 2025 года. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая живет и работает в России с 2022 года, подчеркивала, что в магазинах в Москве можно найти практически все — рестрикции Евросоюза в отношении России оказались бездейственными.

Тем временем кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не должны обострять отношения с Россией, а путь санкций является тупиковым, от него страдает американская экономика.

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