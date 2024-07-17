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Трамп лаконично описал свои отношения с Путиным

13:20
  • среда
  • 17 июля 2024

Американский политик намерен вернуться в Овальный кабинет

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь заверил, что находился в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, когда занимал Овальный кабинет.

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В интервью агентству Bloomberg Трамп заверил, что "мы с Путиным хорошо ладили". В частности, 45-й президент США заверил, что между главами двух государств в тот период никогда не возникало ситуаций, способных привести к развязыванию войны.

Трамп не в первый раз рассказывает о хороших отношениях с российским лидером. Американский политик назвал забавным то, что ему "легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми" поскольку со слабыми он "не уживается".

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что ему безразличен победитель выборов главы государства в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что американские выборы и подготовка к ним – это событие не нашей повестки дня.

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