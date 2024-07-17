Территория будущего: в Москве начался набор волонтеров на масштабный форум-фестиваль

Он пройдет с 1 августа по 8 сентября

В Москве открылся набор волонтеров на форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030".

Вступить в волонтерский корпус приглашаются москвичи в возрасте от 14 лет, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Планируется набрать более пяти тысяч волонтерок. Заявки принимаются на сайте “Мосволонтера” до конца августа.

Волонтеры помогут посетителям ознакомиться с программой форума, пройти на нужную площадку, организовать проведение мероприятий и работу пресс-центра. Горожане со знанием иностранных языков будут работать с зарубежными участниками.

Все волонтеры пройдут необходимое обучение, новичкам рекомендовано прохождение онлайн-курса "Основы волонтерской деятельности". Участие в организации форума будет учтено в электронных книжках волонтеров. Самые активные помощники получат в подарок колонки, фитнес-браслеты, зонты и другие полезные предметы.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках. Он будет посвящен инновациям, урбанистике и развитию мегаполиса. Подробнее о мероприятии можно узнать тут.

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