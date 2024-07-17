"Попыток было много": Матвиенко рассказала о подлом обмане

Она призналась, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания призналась, что не раз становилась объектом подлого обмана мошенников. К счастью, еще ни разу им не удалось ее провести. Матвиенко отметила, что не является совершенно финансово грамотным человеком, и призвала среди населения провести работу по улучшению финансовой грамотности, чтобы люди не становились жертвами телефонных и не только мошенников.

"Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много", - сообщила Валентина Матвиенко.

Она высказала мнение, что начинать обучать финансовой грамотности следует буквально с детского возраста. В результате подрастающее поколение будет не только предупреждено и финансово образованно, но и сможет предостеречь родных и близких от опасностей, которые несут с собой мошенники, передает РИА Новости.

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