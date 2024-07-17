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Подробности пожара в парке Галицкого в Краснодаре

13:30
  • среда
  • 17 июля 2024

Пострадавших нет

Пожар произошел на территории парка Галицкого в Краснодаре.

Дым окутал парк рядом со стадионом "Краснодар", его клубы были видны во всем районе.

Как стало известно РИА Новости, загорелись строительные материалы. В настоящий момент огонь локализован на площади 30 квадратных метров.

В парке уточнили, что пожар начался в Энергоцентре, где хранятся инструменты. Причина произошедшего пока неизвестна. Пострадавших нет.

В Краснодаре сейчас +40, есть перебои с электричеством из-за аварийного отключения АЭС в Ростовской области.

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