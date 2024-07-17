В Кремле ответили на заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным

Был диалог и все
В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Трампа о том, что хорошо ладил с президентом Владимиром Путиным.
"При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Единственное, что положительного можно отметить, это наличие диалога между США и Россией в период президентства Трампа, добавил Песков.
Ранее Трамп неоднократно говорил, что может за сутки завершить российско-украинский конфликт, если станет президентом во второй раз.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram