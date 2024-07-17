Россию обязательно вспоминают при подготовке американских выборов

Тема России и ее лидера Владимира Путина является неотъемлемой частью избирательной кампании в США в последние годы. Об этом заявил в среду, 17 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россию и ее президента упоминают в американских предвыборных кампаниях традиционно, особенно в последние годы. Песков подтвердил, что "всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подчеркивал, что заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах — ложь. Он заявил, что это "версия-2024" фейка, который разгоняли американские журналисты в 2020 году.

Спикер МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра обороны Великобритании Гранта Шеппса о том, что "Владимир Путин снова своровал выборы, но он не украдет Украину", заявила, что "мы у них ничего не крали", но и "своего им не отдали".

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