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Кремль рассказал, собирается ли Путин поздравить Меркель с юбилеем

13:38
  • среда
  • 17 июля 2024

Пока Меркель была канцлером ФРГ, политики довольно близко общались

Российский лидер Владимир Путин не планирует направлять поздравление бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая 17 июля отмечает 70-летие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя возможность поздравления президентом России бывшего канцлера ФРГ, Песков отметил, что, насколько ему известно, никаких планов на этот счет у Владимира Путина нет.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, между Путиным и Меркель "за последние годы никакого общения не было", сообщает ТАСС.

Ранее Ангела Меркель призналась, что Минские договоренности должны были дать Украине возможность выиграть время и нарастить военную мощь. Владимир Путин заявил, что эти соглашения оказались банальным обманом России.

При этом президент России поддерживает отношения с другим отставным германским канцлером — Герхардом Шрёдером. Когда некоторые немецкие политики публично выразили неуважение к экс-канцлеру, отказавшись сидеть рядом с ним, а также лишили многих привилегий за связи с Россией, Путин выступил в защиту политика.

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