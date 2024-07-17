"За что нам такое наказание?": Тарасова возмутилась из-за отказа показывать Олимпиаду на ТВ

Прославленный тренер намерена все равно следить за Играми

Совсем скоро во Франции стартуют Летние Олимпийские игры. Пройдут они в Париже. Однако россияне вряд ли смогут посмотреть соревнования, потому что телеканалы отказались от трансляции Игр. Это обстоятельство возмутило прославленного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

"Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание?" - задала риторический вопрос Татьяна Анатольевна в беседе со Sport24.

При этом заслуженный тренер дала понять, что намерена любыми способами посмотреть Олимпиаду в Париже. Для этого Тарасова намерена воспользоваться "другими источниками", кроме отечественного телевидения.

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