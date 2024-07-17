Земля сегодня ночью войдет в метеорный поток Персеиды

Миллионы небесных тел будут влетать в атмосферу на скорости 60 километров в секунду

Бессонные ночи начинаются сегодня для астрономов-любителей: Земля входит в метеорный поток Персеиды.

Миллионы небесных тел будут влетать в атмосферу на скорости 60 километров в секунду, нагреваться и моментально сгорать. Наблюдать "звёздный дождь" можно невооружённым глазом без специальных оптических приборов. И лучше всего за городом, где не мешает искусственное освещение.

Главное условие - безоблачная погода. Поначалу количество сгорающих на небосводе метеоров будет небольшим: один или два в час. А настоящий звездопад начнётся ближе к пику, в этом году он приходится на 24 августа.



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