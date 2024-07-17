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Мишустин напомнил об огромном потенциале судоходных путей в России

14:44
  • среда
  • 17 июля 2024

Они связывают пять морей

Развитие пассажирского и грузового судоходства обсудил сегодня Михаил Мишустин с главой Федерального агенства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.

Как заявил председатель правительства, от водных артерий нашей страны зависит связанность регионов и их экономический рост. Кроме того, речные и морские маршруты открывают дополнительные возможности для развития туризма, промышленности и ряда других отраслей.

Михаил Мишустин отметил, что судоходные пути имеют огромный потенциал, их протяжённость более 100 тысяч километров и они связывают пять морей. Речь шла и об интеграции новых территорий в общую транспортную систему России.

 

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