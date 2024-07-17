Собянин: Бизнес получил финансовую помощь через i.moscow на 15,3 млрд рублей

Платформа i.moscow постоянно развивается

На платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тысяч пользователей. Об этом в среду, 17 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря ей свыше 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили финансовую помощь на сумму больше 15,3 миллиарда рублей. Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Более 7,3 тыс. компаний и ИП получили помощь через i.moscow.

На платформе i.moscow предприниматели могут воспользоваться 23 уникальными сервисами Московского инновационного кластера и его партнеров.

Платформа i.moscow постоянно развивается. Так, в этом году здесь появилось три новых сервиса — это "Витрина стартапов", Moscow R&D HUB и "Путь к IPO". Число финансовых мер поддержки, которые можно получить с помощью i.moscow, пополнилось еще тремя — они связаны с оформлением городского пространства. Кроме того, были проведены технологические конкурсы и акселерационные программы.

Ранее Собянин сообщал, что проект "Сделано в Москве", который помогает продвигать столичные товары, объединил более 5,5 тысячи бизнесменов. В полтора раза увеличилось и количество городских мероприятий, на которых производители представили свою продукцию. В их числе — Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе".

Образовательную поддержку с помощью ГБУ "Малый бизнес Москвы" с начала года получили более 33 тысячи человек. Сергей Собянин отметил, что желающие могут пройти самые разные образовательные программы. Например, 15 июля стартовал бесплатный курс "Школа бизнеса МБМ".

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