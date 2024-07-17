Собянин объявил о предстоящем открытии новой школы в районе Коммунарка

Здание примет учеников 1 сентября

Более 20 новых образовательных учреждений откроются в столице к началу учебного года. Одну из построенных школ - в поселении Сосенское - сегодня осмотрел Сергей Собянин. Корпус возвели по программе "Мой район", которую реализуют сейчас в том числе и в Новой Москве. Благодаря ей в районах появились новые дороги, поликлиники и детские сады.

Открытия новой школы в Коммунарке ждут и взрослые и дети. Новая школа на 1200 мест построена с учётом потребностей всех детей, в том числе с ограничениями по здоровью. Оснащены кабинеты всем необходимым для плодотворной учёбы: робо-класс, IT-полигон, медиатека, современные лабораторно-исследовательские комплексы.

"Здесь можно реализовывать все направления, которые только можно себе представить в школьной жизни. Есть инженерный класс, IT-класс, предпринимательский класс. Соответственно есть спортивный сектор, атриум, есть сектор начальных классов", - рассказал Дмитрий Плужников, директор школы 338 имени героя СССР А.Ф. Авдеева.

Осмотрел сегодня новую школу вместе с будущими учениками и мэр Москвы Сергей Собянин. "Поздравляю с новой школой! Коммунарка большой район уже стал, около 160 тысяч жителей, настоящий московский район. Поэтому здесь очень важно развивать транспортную инфраструктуру, вы видите, мы строим новые станции метрополитена, дороги, здесь недалеко начинает строиться бизнес-центр. Большой такой. Очень важно, чтобы строились новые сады и школы", - заявил Собянин.

Центральная часть нового здания – большой светлый атриум. Здесь будут проходить разные школьные события: музыкальные и танцевальные постановки, квизы и викторины, и даже педсоветы и родительские собрания.

"У нас есть новый стандарт – "Московская школа", который предусматривает все новые принятые технические решения. Это такие атриумы, в которые можно попасть с любого уровня - и с первого этажа, и со второго этажа. Как вы помните раньше были актовые залы, куда трудно было попасть, только на какие-то мероприятия. Дальше - стеклянные перегородки везде стоят в классах. Это увеличивает пространство и ощущение общественной зоны- это важно", - рассказал Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий Москвы.

И этот корпус построен в рамках комплексной программы "Мой район". С осени прошлого года здесь уже работает детский сад, детская и взрослая поликлиники. Развивается и транспортная система: Сокольническую ветку метро продлевают и строят новую - Троицкую. Появилась дорожная эстакада, которая связала Коммунарку с Калужским шоссе. Этот район - один из самых стремительно развивающихся в столице.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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