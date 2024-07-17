Пенсионерка взяла микрокредит на 700 тысяч рублей и осталась без квартиры

Все произошло в столичном районе Отрадное

Пенсионерка из района Отрадное попалась на удочку банковских мошенников. Ей срочно нужна была крупная сумма денег и она взяла микрокредит под залог квартиры. Но ей продолжали предлагать якобы всё более выгодные условия и она не глядя на них соглашалась. В итоге её долг вырос до 8 миллионов рублей, а квартира оказалась перепродана. Дело дошло до выселения.

О том, что их 82-летняя соседка осталась на улице, жильцы этого дома в Отрадном узнали, увидев на лестничной площадке выбитую дверь, а у подъезда - гору вещей. Пока пенсионерка отлучалась по делам, дверь взломали, вещи вынесли и назад не пускают.

А началось все с кредита в 700 тысяч рублей, которые пенсионерка взяла в виде микрозайма. Причем, сначала условия её устраивали.

"Я оплачивала под 60% годовых. А потом мне позвонили, сказали - надо срочно закрывать, потому что они сворачивают этот проект, они с квартирами под залог оформили мне. И порекомендовали мне следующего заемщика", - рассказала Надежда Романова.

Каждый следующий заемщик обещал все более выгодные условия договора, пенсионерка подписывала документы не глядя. Но когда все-таки решила вчитаться, обнаружила задолженность уже в 6,5 миллиона рублей. Чтобы решить вопрос, заемщики предложили переоформить кредит в банке по удивительной ставке 1,5 процента. Для этого, конечно, нужно было еще раз подписать документы.

Владельцы оригинального договора обратились в суд с иском о выселении пенсионерки. Дело выиграли и, со слов Надежды Васильевны, несколько раз перепродали ее квартиру.

"Специально меняют эту организацию на другую, на перекупов, а перекуп уже затягивает процесс выплаты долга со стороны заемщика специально, для того чтобы долг возрос. Суду ничего не остается, как налагать обеспечительные меры, и квартира реализуется", - пояснил Анатолий Коровин, председатель общественной организации по защите прав потребителей.

Пенсионерка уже обратилась с заявлением в полицию. Проверить, видимо, придется не только законность цепочки переоформления договора, но и тот факт, почему решение суда исполняли не судебные приставы, а некие неизвестные личности. А пока 82-летняя женщина живет в комнате консьержки. Социальные службы предлагали ей помощь, но пока Надежда Васильевна от нее отказалась.

Сергей Деянов, ТВ Центр"

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