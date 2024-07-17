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Более 100 постановок покажут на фестивале "Театральный бульвар" в Москве

15:09
  • среда
  • 17 июля 2024

Фестиваль будет идти до середины августа

Более 100 постановок можно будет увидеть в центре столицы почти до середины августа на фестивале "Театральный бульвар".

Популярные театры, среди которых "Современник", "Ленком", "Мастерская Петра Фоменко", представят лучшие постановки, а также режиссёрские эксперименты и актёрские импровизации. В программе также цирковые представления и много музыки. А как создаются спектакли, можно увидеть на открытых репетициях.

"Вот эта идея, чтобы круглый год и театры Москвы, и театры из регионов существовали здесь, опять же... Это мечта и Союза театральных деятелей, чтобы как можно больше людей выбирали себе то, что им по вкусу, и дальше, уже зимой, приходили в театры, смотрели", - говорит Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России.
 

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