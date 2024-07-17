В столице стартовал фестиваль "Москва долголетняя"

Участники смогут активно провести время

Не только зрелища! В столице сегодня открылся ещё один фестиваль - "Москва долголетняя". Участники смогут провести время активно - под открытым небом в компании профессиональных тренеров. Занятия самые разные и не ограничены спортом.

Утро начинается с зарядки! На свежем воздухе. И вместе с известной фигуристкой, чемпионкой мира и призёром Олимпийских игр Ириной Слуцкой. Эта "Зарядка долголетия" еще и одна из самых массовых - участников больше тысячи человек.

"Это всё даёт тебе эмоции и даже жара нипочём! А вообще эти люди очень отважные, активные, смелые и они такие трудяжки и с ними так приятно!" – говорит Ирина Слуцкая.

И не случайно зарядка была с палками для скандинавской ходьбы. Это одно из самых популярных направлений в программе "Московского долголетия".

"У нас уже очень большое движение скандинавской ходьбы. Больше тринадцати тысяч человек регулярно занимаются скандинавской ходьбой. И сегодня самые активные выйдут на массовый заход", - рассказала Алла Семёнышева, заместитель директора ГБУ "Московское долголетие".

Впереди маршрут длиною почти в два километра. А среди первых участников - настоящая команда долгожителей, возраст у всех превышает 80 лет. Есть и два человека, которым за 90. Признаются, секрет прост - всю жизнь дружили со спортом.

В зоне пленэра тоже состязания. Среди начинающих художников. Задача и правда не из простых, требует подготовки - нарисовать нужно шарж на звезд. В качестве моделей писательница Дарья Донцова, актриса и певица Анна Семенович.

Сама Анна Семенович говорит: удача - уже не первый раз вести фестивали "Московского долголетия": "Это такое поднятие духа наших долголетов, такой заряд здоровья и позитива, что мне кажется - таких мероприятий должно быть еще больше".

И, конечно, сегодня на фестивале были танцы. И на концертной площадке. И на мастер-классе от Евгения Папунаишвили.

"Для меня танцы - это вся моя жизнь. И я счастлив видеть такое количество людей, которые приобщаются к танцам, для которых танцы становятся тоже такой частью жизни. Для меня это большая ценность и большая радость", - сказал Евгений Папунаишвили.

Да собственно и сами участники фестиваля тоже могут давать мастер-классы. "Занимаюсь аэробикой уже 58 лет. Первый инструктор по аэробике Советского Союза. Билет у меня был инструктора номер один. С тех пор вот начал заниматься танцами бальными спортивными, три года назад - третье место по Москве", - рассказал Вадим Забродский.

И, конечно, никто не даст Вадиму Забродскому семьдесят семь лет. Такие фестивали вообще лучший из мотиваторов и лишнее доказательство - человеческие возможности безграничны.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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