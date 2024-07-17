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На Лосиной биостанции родился детеныш пятнистого оленя. Мать долго прятала его от людей

15:21
  • среда
  • 17 июля 2024

Олененок уже уверенно держится на ногах

На Лосиной биостанции можно наконец увидеть детёныша, который появился на свет в семье пятнистых оленей. Мать долго прятала чадо в высокой траве, и даже специалисты не сразу смогли его разглядеть. Теперь, когда новорождённый набрал килограммов пять, его уже трудно не заметить.

Оленёнок уверенно держится на ногах и следует повсюду за своей мамой, которая кормит его по 10 раз в сутки. На взрослую пищу он перейдёт месяца через два. Тогда, наверное, и жизнь начнёт другую - более независимую.  

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Детеныш пятнистого оленя с мамой
Детеныш пятнистого оленя с мамой
Детеныш пятнистого оленя с мамой
Детеныш пятнистого оленя с мамой
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