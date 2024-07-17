Эксперты объяснили, почему не надо принимать Украину в НАТО: "Больше рисков, чем пользы"

Специалисты дали несколько советов по сохранению мира

Вскоре после начала СВО, осенью 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Однако до сих пор страна не стала членом альянса. Эксперты, работающие над проектом прикладной истории Белферского центра науки и международных отношений, в опубликованной журналом The National Interest статье выразили мнение, что для всего мира лучше Украину в НАТО не принимать.

В частности, утверждают авторы, для самого государства это повлечет "больше рисков, чем пользы". А еще они дали несколько советов по сохранению мира, например, по их мнению, Западу следует признать нейтралитет Украины. А той в свою очередь лучше отказаться от претензий на территории до начала мирных переговоров, как этого требует президент страны Владимир Зеленский.

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