ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты объяснили, почему не надо принимать Украину в НАТО: "Больше рисков, чем пользы"

14:10
  • среда
  • 17 июля 2024

Специалисты дали несколько советов по сохранению мира

Вскоре после начала СВО, осенью 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Однако до сих пор страна не стала членом альянса. Эксперты, работающие над проектом прикладной истории Белферского центра науки и международных отношений, в опубликованной журналом The National Interest статье выразили мнение, что для всего мира лучше Украину в НАТО не принимать.

В частности, утверждают авторы, для самого государства это повлечет "больше рисков, чем пользы". А еще они дали несколько советов по сохранению мира, например, по их мнению, Западу следует признать нейтралитет Украины. А той в свою очередь лучше отказаться от претензий на территории до начала мирных переговоров, как этого требует президент страны Владимир Зеленский.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.