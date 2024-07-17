ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки ВСУ потеряли до 1980 человек

14:37
  • среда
  • 17 июля 2024

Сбиты 59 БПЛА

 

Минобороны России рассказало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, заявили в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 59 украинских беспилотников.

Группировка "Днепр" разбила три склада боеприпасов противника и склад военно-технического имущества.

Накануне силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и шесть ракет ATACMS американского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.