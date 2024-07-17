За сутки ВСУ потеряли до 1980 человек

Сбиты 59 БПЛА
Минобороны России рассказало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, заявили в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 59 украинских беспилотников.
Группировка "Днепр" разбила три склада боеприпасов противника и склад военно-технического имущества.
Накануне силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и шесть ракет ATACMS американского производства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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