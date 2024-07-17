За сутки ВСУ потеряли до 1980 человек

Сбиты 59 БПЛА

Минобороны России рассказало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек, заявили в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 59 украинских беспилотников.

Группировка "Днепр" разбила три склада боеприпасов противника и склад военно-технического имущества.

Накануне силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и шесть ракет ATACMS американского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram