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Путин призвал активизировать внедрение цифрового рубля

14:36
  • среда
  • 17 июля 2024

Россия должна развивать условия для цифровых активов

Российский лидер Владимир Путин в среду, 17 июля, проводит совещание с кабмином по экономическим вопросам. Участники мероприятия обсуждают развитие цифровых технологий в финансовой сфере с внедрением и использованием цифровых валют и других активов.

Как подчеркнул глава государства, это "очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире".

России необходимо не упустить момент — своевременно настраивать правовую базу, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами, заявил Путин.

Президент напомнил о пилотном проекте, реализацию которого начали в августе 2023 года — тестовое применение цифрового рубля. Эта платформа подтвердила работоспособность и функциональность, но необходимо "перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов", цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что Москва заключила несколько важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, подписан документ с Центробанком о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики.

В мае Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Основные национальные цели развития страны включают, в числе прочего, обеспечение технологического лидерства России и цифровую трансформацию российского общества.

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