ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов с майнингом

14:57
  • среда
  • 17 июля 2024

Нагрузка на энергосистему оказалась критической

Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют (майнинг) может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Об этом в среду, 17 июля, предупредил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином по экономическим вопросам.

В Бурятии более 100 тысяч человек остались без электричества
Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на АЭС

Глава государства напомнил, что майнинг требует много электроэнергии. По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт-часов — почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране.

Этот показатель продолжает расти, отметил Путин. Он предупредил, что этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков". Дефицит энергогенерирующих мощностей уже фиксируют в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

Чтобы решить проблему, президент призвал "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российское Минэнерго предупредило, что риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются. 16 июля "произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний".

Что касается темы майнинга криптовалют в России, законопроект, вводящий это понятие в российское правовое поле, был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Лишь спустя год Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Майнинговая ферма
Майнинговая ферма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.