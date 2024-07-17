Путин связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов с майнингом

Нагрузка на энергосистему оказалась критической

Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют (майнинг) может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Об этом в среду, 17 июля, предупредил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил, что майнинг требует много электроэнергии. По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт-часов — почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране.

Этот показатель продолжает расти, отметил Путин. Он предупредил, что этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков". Дефицит энергогенерирующих мощностей уже фиксируют в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

Чтобы решить проблему, президент призвал "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российское Минэнерго предупредило, что риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются. 16 июля "произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний".

Что касается темы майнинга криптовалют в России, законопроект, вводящий это понятие в российское правовое поле, был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Лишь спустя год Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам.

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