Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Он проходит по делу о мошенничестве и взятке

В столичном правительстве Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия, а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Александра Кибовского обвиняют по статье о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ) и мошенничеству (ч.4 ст. 159 УК РФ). По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере возможное наказание - штраф или тюремный срок от восьми до 15 лет. А по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, отмечает РБК.

Сообщается, что дело Кибовского поступило в суд. Следствие просит об аресте, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram