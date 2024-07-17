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Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

14:49
  • среда
  • 17 июля 2024

Он проходит по делу о мошенничестве и взятке

В столичном правительстве Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия, а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Александра Кибовского обвиняют по статье о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ) и мошенничеству (ч.4 ст. 159 УК РФ). По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере возможное наказание - штраф или тюремный срок от восьми до 15 лет. А по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, отмечает РБК.

Сообщается, что дело Кибовского поступило в суд. Следствие просит об аресте, сообщает РИА Новости.

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Александр Кибовский
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