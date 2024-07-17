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Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

14:48
  • среда
  • 17 июля 2024

При посредничестве ОАЭ

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 95 на 95.

Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили в Минобороны России.

Наши военные находились в плену, им грозила смертельная опасность. Теперь их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

UPD (14:52 мск): Аппарат омбудсмена Татьяны Москальковы в ходе обмена пленными встретился с украинскими коллегами. Стороны обсудили совместные гуманитарные акции.

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