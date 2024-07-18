Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Одинокие Скорпионы могут влюбиться

Овны

У вас продолжается денежная лихорадка: звезды подогревают интерес к финансам. Подсказка Урана: ищите что-то совершенное новое, чем вы еще не занимались.

Тельцы

Уран в вашем знаке заручился поддержкой Солнца, а значит, пора изучать опыт более успешных людей. Читайте их блоги, смотрите видео, копите информацию.

Близнецы

Вас тоже не обошел финансовый вопрос: Солнце в Раке делает идею накопления, инвестирования очень привлекательной. А если есть желание, будут и возможности!

Раки

Вы продолжаете купаться во внимании окружающих. Но скоро Солнце уйдет в знак Льва; используйте последние дни для заботы о себе и укрепления самооценки.

Львы

Если вам удастся остаться наедине с собой, обязательно запишите на бумаге свои планы или нарисуйте, о чем мечтаете. Позже убедитесь, как это полезно.

Девы

Вы будете успешны сегодня в учебе, юридических делах, переговорах. И даже те, кто в отпуске, ощутят поддержку звезд и получат свою порцию удачи.

Весы

Вы найдете подход к начальству, чиновнику, спонсору или клиенту. Нет, речь не идет о чем-то зазорном, наоборот: Солнце обещает честность и искренность.

Скорпионы

Одинокие представители знака могут влюбиться в своеобразного человека, а семейные получить неожиданный сюрприз – в хорошем смысле. В общем, день интересный!

Стрельцы

Работа над собой приветствуется, потому что и Солнце, и Уран помогают разобраться со своим "Я". Не бойтесь философствовать сегодня и думать о смысле жизни.

Козероги

Вы тоже романтики, хотя редко показываете это. Но сейчас вас не остановить: идеи о том, как найти любовь или порадовать свою половинку будут с вами неотступно.

Водолеи

Вы придумаете, как затащить в лифт огромный диван или поменять дверь за сущие копейки. У вас сегодня день озарений, касающихся чисто бытовых вопросов.

Рыбы

Блогеры и авторы текстов сегодня будут в ударе и смогут написать что-то проникновенное. Остальные подберут правильные слова для важного разговора.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram