Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Одинокие Скорпионы могут влюбиться
Овны
У вас продолжается денежная лихорадка: звезды подогревают интерес к финансам. Подсказка Урана: ищите что-то совершенное новое, чем вы еще не занимались.
Тельцы
Уран в вашем знаке заручился поддержкой Солнца, а значит, пора изучать опыт более успешных людей. Читайте их блоги, смотрите видео, копите информацию.
Близнецы
Вас тоже не обошел финансовый вопрос: Солнце в Раке делает идею накопления, инвестирования очень привлекательной. А если есть желание, будут и возможности!
Раки
Вы продолжаете купаться во внимании окружающих. Но скоро Солнце уйдет в знак Льва; используйте последние дни для заботы о себе и укрепления самооценки.
Львы
Если вам удастся остаться наедине с собой, обязательно запишите на бумаге свои планы или нарисуйте, о чем мечтаете. Позже убедитесь, как это полезно.
Девы
Вы будете успешны сегодня в учебе, юридических делах, переговорах. И даже те, кто в отпуске, ощутят поддержку звезд и получат свою порцию удачи.
Весы
Вы найдете подход к начальству, чиновнику, спонсору или клиенту. Нет, речь не идет о чем-то зазорном, наоборот: Солнце обещает честность и искренность.
Скорпионы
Одинокие представители знака могут влюбиться в своеобразного человека, а семейные получить неожиданный сюрприз – в хорошем смысле. В общем, день интересный!
Стрельцы
Работа над собой приветствуется, потому что и Солнце, и Уран помогают разобраться со своим "Я". Не бойтесь философствовать сегодня и думать о смысле жизни.
Козероги
Вы тоже романтики, хотя редко показываете это. Но сейчас вас не остановить: идеи о том, как найти любовь или порадовать свою половинку будут с вами неотступно.
Водолеи
Вы придумаете, как затащить в лифт огромный диван или поменять дверь за сущие копейки. У вас сегодня день озарений, касающихся чисто бытовых вопросов.
Рыбы
Блогеры и авторы текстов сегодня будут в ударе и смогут написать что-то проникновенное. Остальные подберут правильные слова для важного разговора.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram