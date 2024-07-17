Песков объяснил, почему Путин выбрал Lada Aura

Президент приехал на этой машине на открытие нового участка трассы М-11

Глава государства Владимир Путин выбрал автомобиль Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, потому что нужно было продемонстрировать возможности "Автоваза" и потому, что это "российская машина". Об этом в среду, 17 июля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также отметил, что "вчера еще открывался объезд и вокруг Тольятти очень важный, и, конечно, главный из индустриальных центров Тольятти — это "Автоваз", вот поэтому новая модель была выбрана", сообщает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что Lada Aura, на которой президент прибыл на церемонию, не личный автомобиль Владимира Путина — машину предоставил организатор мероприятия. У главы государства, по словам его пресс-секретаря, остались положительные впечатления от автомобиля, машина понравилась.

Российский лидер не впервые лично тестирует продукцию отечественного автопрома. Еще в октябре 2015 года Владимир Путин в Сочи опробовал модель Lada Vesta. Президент рассказал, что когда тестировали этот автомобиль в Европе, участники не могли определить страну производства — называли либо одну из европейских стран, либо Японию.

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