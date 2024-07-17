На Западе заявили об исчерпании Россией советских запасов танков

Однако российский ОПК обеспечивает армию всем необходимым

В России заканчиваются запасы танков и артиллерийских стволов советских времен — они хотя и огромны, но не безграничны. Такое заявление делает аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Александр Гольц.

Как пишет The Economist, российские власти должны быть признательны Советскому Союзу за огромные запасы оружия, которые были накоплены во время холодной войны.

Опрошенные издание эксперты предположили, что вопрос заключается в том, как долго Россия сможет поддерживать нынешний темп специальной военной операции с учетом мощностей своих оборонных предприятий, снабжающих армию вооружениями и боевой техникой.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями, причем в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии. Политик заверил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны.

При этом глава государства Владимир Путин отмечал, что Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления. Как подчеркнул президент, "это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны", хотя уже подтвержден высокий уровень восприимчивости к технологическим преобразованиям.

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