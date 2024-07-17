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Следственный комитет рассказал о задержании Кибовского

15:18
  • среда
  • 17 июля 2024

Официальный комментарий ведомства

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала о задержании бывшего министра Правительства города Москвы, возглавлявшего департамент культуры, Александра Кибовского. Она сообщила, что ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

В результате следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в телеграм-канале ведомства.

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Александр Кибовский
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