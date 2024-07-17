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Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки ВСУ

15:34
  • среда
  • 17 июля 2024

В их авто попал дрон

В Белгородской области два человека погибли при атаке украинского беспилотника.

Трагедия произошла в районе хутора Церковный Белгородского района. FPV-дрон попал в автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. Мужчина и женщина погибли на месте до приезда врачей скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщают белгородские СМИ, с начала спецоперации на Украине в регионе погибли более 200 человек, более 1000 получили ранения.

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