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Российские боевые корабли вошли в Красное море

15:28
  • среда
  • 17 июля 2024

Отряд ТОФ выполняет задачи дальнего похода

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прошел Суэцкий канал. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в Красное море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

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В сообщении отмечено, что дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января. За это время тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке. Крейсер и фрегат заходили в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

По данным пресс-службы, экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. Несколькими днями ранее моряки завершили работу в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, передает РИА Новости.

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