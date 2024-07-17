Российские боевые корабли вошли в Красное море

Отряд ТОФ выполняет задачи дальнего похода

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прошел Суэцкий канал. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в Красное море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В сообщении отмечено, что дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января. За это время тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке. Крейсер и фрегат заходили в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

По данным пресс-службы, экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. Несколькими днями ранее моряки завершили работу в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, передает РИА Новости.

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