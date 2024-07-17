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ВСУ сдали позиции на северо-востоке Часов Яра

15:52
  • среда
  • 17 июля 2024

Украинские войска несут большие потери

Подразделения Вооруженных сил Украины оставили позиции на северо-востоке Часов Яра. Как сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики, уцелевшие боевики ушли вглубь обороны города.

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Противника выбили с позиций российские десантники. Им удалось форсировать с фланга канал Северский Донец - Донбасс. Давление на ВСУ в этом районе усилилось. ВСУ понесли большие потери. Выжившие просто сбежали, надеясь уйти вглубь украинской обороны, приводит данные источника в силовых структурах ДНР ТАСС.

Как сообщалось ранее, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 59 беспилотных летательных аппаратов ВСУ Также, по данным Минобороны, уничтожена управляемая авиабомба Hammer производства Франции.

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