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Алсу намекнула, что именно Абрамов купил победу их дочери в шоу "Голос"

15:41
  • среда
  • 17 июля 2024

Певица перестала покрывать супруга

Несколько лет назад дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла приняла участие в музыкальном конкурсе "Голос. Дети" на Первом канале. Примечательно, что чуть ли не с самого начала сезона в Сети стали ходить слухи о том, что именно Микелла победит, мол, у девочки не только голос хороший, но и родители со связями.

В результате прогнозы сбылись, и Микелла с  56,5% голосов обошла соперников Ержана Максима и Валерия Казакова. Вот тут-то и разразился скандал. Итог конкурса возмутил телезрителей, после чего Первый канал организовал проверку, по итогам которой победителями были названы все участники финала.

Однако интернет-пользователи не успокоились. На протяжении нескольких месяцев они травили Алсу и Микеллу, после чего певица дала откровенное интервью, в котором призналась, что купила голоса.

Но лишь сейчас артистка намекнула в Сети, что сделала это не она, а ее муж Ян Абрамов. Теперь комментаторы в интернете судачат, что Алсу устала прикрывать мужа, и вскоре общественность может узнать что-то еще крайне интересное.

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